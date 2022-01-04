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Tıp-İş: Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde poliklinik hizmeti verilmeyecek

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin çağrılarına yanıt vermediğini ifade ederek, yarından itibaren Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde poliklinik hizmeti verilmeyeceğini duyurdu.

04 Ocak 2022 Salı 18:27
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Tıp-İş: Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde poliklinik hizmeti verilmeyecek
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Sağlık Bakanı Ali Pilli’den, sendikanın yaptığı sağlıkta aciliyet arz eden sorunların çözümüne yönelik diyalog ve iş birliği çağrılarına halen yanıt verilmediğini duyurdu.

Taşçıoğlu, “Sağlık Bakanının olumsuz tutum, diyalog yolunu tıkayan konuşma ve tavırları sonucu olarak önceden başlattığımız ve devam eden eylemlere ilaveten 5 Ocak 2022 tarihinden itibaren Girne Dr.  Akçiçek Hastanesi’nde de poliklinik hizmetleri verilmemeye başlanacaktır” dedi.

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