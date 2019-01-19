TIP-İŞ ve KAMUSEN, eylemleri askıya aldığını açıkladı

İki sendika, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, 1 Şubat 2019 tarihine kadar Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde biri ameliyathaneye üçü de servislere olmak üzere toplam 4 hemşirenin görevlendirileceğini bildirdi.

İki sendika tarafından konuya ilişkin yapılan ortak açıklama şöyle:

“15 Ocak 2019 tarihli basın açıklamamızda Sağlık Bakanlığı’yla uzlaşı sağlanmaması halinde örgütlü bulunduğumuz Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 21 Ocak 2019 tarihinden itibaren eylemlilik sürecine girileceği ve ‘acil ameliyatlar dışında cerrahi müdahalelerin yapılmayacağı’ duyurulmuştur.

Eylem gerekçeleri olarak1. Gazimağusa Devlet Hastanesi ameliyathanesindeki personel eksikliklerinin tüm uyarılarımıza rağmen giderilmemesi2. Sağlık Bakanlığı’ndaki bazı bürokratların hastanelerin iç işlerine direk müdahale etmesi, diğer bir deyişle makul gerekçesi olmayan tepeden inme kararların uygulanmasıkamuoyunun bilgisine getirilmiştir.

Sayın Sağlık Bakanı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, 1 Şubat 2019 tarihine kadar Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde biri ameliyathaneye üçü de servislere olmak üzere toplam 4 hemşirenin görevlendirileceğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Bakanlığın attığı bu olumlu adımdan dolayı eylemimizi askıya aldığımızı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de kamusal sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması için her türlü katkıyı yapacağımızı ancak demokrasiyle bağdaşmayan keyfi uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.”