Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Tıp-İş’in eylemi sona erdi

“Bakan Üstel, Tıp-İş ile görüşme gerçekleştirdi, Tıp-İş’in eylemi sona erdi “

06 Mayıs 2021 Perşembe 13:01
795 Okunma
Tıp-İş’in eylemi sona erdi

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti. 

Bakan Üstel, 2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak çalışan hekimlerin  kadrolarının oluşması ve mülakatların açılması için  Sağlık Bakanlığı'nın kısa sürede yaptığı girişimlerin sonuçlandığını , kadroların oluşması ve mülakatların açılması işlemlerin başlatıldığını açıkladı.  

Sağlık çalışanlarının  ek mesailerinin bir kısmı ödenmiş olup, geri kalan kısmı için Maliye Bakanlığı ile görüşülerek önümüzdeki günler içinde gerekli ödemelerin yapılması için de istişarenin yapıldığını belirten Bakan Üstel, göreve geldikleri günden bu yana tüm sağlık çalışanları, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya geldiklerini belirtti. 

Üstel, özellikle pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için sürekli diyalog halinde olduklarını, yaşanan bu sıkıntıların el birliği ile çözülmeye başlandığını kaydetti. 

Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylemlerden dolayı sıkıntı yaşanmaması için süratli bir şekilde çözüm aradıklarını, Tıp-İş’in de bakanlığın girişimleri karşısında eylemlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı. 

Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, uzun yıllardır çözümünü bekledikleri hekimlerin en temel gereksinimi olan iş güvencesi ile ilgili yapılan hekim kadroları konusunda atılan adımlar ve ek mesailerle ilgili yaptığı girişimlerden dolayı Bakan Üstel’e sonsuz teşekkür ettiklerini belirtti. 

Varış, Bakan Üstel ile yaptıkları olumlu görüşme sonucunda yarından itibaren eylemlerini sonlandıracaklarını, sağlık hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÜSTEL: “SAĞLIKTA POLİTİKA OLMAZ… "
ÜSTEL: “SAĞLIKTA POLİTİKA OLMAZ… "
Toz, salı gününe kadar etkili olacak
Toz, salı gününe kadar etkili olacak
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim