Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
banner34

TIR didik didik aranacak

Polis kullandığı TIR’la KKTC’ye 18 Suriyeli göçmen ve 48 bin TL’lik kaçak sigaralar sokmaya çalışan şoför Cumali Çolak’ın suçunun bilinenden büyük olduğunu düşünüyor

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:01
TIR didik didik aranacak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Adli Şube ekiplerinin Girne Turizm Limanı’na gelen 33 RC 393 plakalı TIR’da gerçekleşen arama sonucu ülkeye kaçak olarak sokulmak istenen 18 erkek Suriyeli göçmen ve 544 karton kaçak sigara soruşturması ile ilgili tutuklanan Cumali Çolak, aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan bir günlük tutukluluk süresinde polise yeni itiraflarda bulunan zanlı Çolak’ın KKTC’de suç ortağına ulaşıldı. Polis her yerde zanlının suç ortağını ararken, yeni bilgilere de ulaştı.

Çolak, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

banner39
TIR didik didik aranacak

Havadis’in elde ettiği bilgide polis, zanlı Cumali Çolak’ın 33 RC 393 plakalı TIR ile KKTC’ye yasadışı yollardan göçmen ve sigaranın dışında silah da sokmaya çalıştığından şüpheleniyor.

TIR’da birden çok silah geldiği ihbarını alan polis, detektör köpeklerle TIR’da arama yapacak.

1 kişi tespit edildi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, dünkü tutukluluk duruşmasında Cumali Çolak’ın işlediği suçların ciddiyetine dikkati çekti.

Alınan bir günlük tutukluluk süresinde, zanlının verdiği ifade doğrultusunda suç ortağı olduğuna inanılan 1 kişinin isminin tespit edildiğini ve arandığını kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Söz hakkı verilen zanlı Çolak sessiz kalmayı tercih etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
umit tekin 2018-06-23 14:27:51

Bu TIRLARIN ve KAMYONLARIN yillardir yaptiklari is bu .Ama nedense bir turlu yakalanmiyorlardi.Helal olsun GIRNE polisine.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Halkın Partisi: “Seçim giderlerimiz 153 bin 703 TL”
Halkın Partisi: “Seçim giderlerimiz 153 bin 703 TL”
Uluslararası bir belediye
Uluslararası bir belediye
Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor
Değirmenlik’te Karavezirler dönemi başlıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim