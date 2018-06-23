TIR didik didik aranacak

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne Adli Şube ekiplerinin Girne Turizm Limanı’na gelen 33 RC 393 plakalı TIR’da gerçekleşen arama sonucu ülkeye kaçak olarak sokulmak istenen 18 erkek Suriyeli göçmen ve 544 karton kaçak sigara soruşturması ile ilgili tutuklanan Cumali Çolak, aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhinde alınan bir günlük tutukluluk süresinde polise yeni itiraflarda bulunan zanlı Çolak’ın KKTC’de suç ortağına ulaşıldı. Polis her yerde zanlının suç ortağını ararken, yeni bilgilere de ulaştı.

Çolak, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Havadis’in elde ettiği bilgide polis, zanlı Cumali Çolak’ın 33 RC 393 plakalı TIR ile KKTC’ye yasadışı yollardan göçmen ve sigaranın dışında silah da sokmaya çalıştığından şüpheleniyor.

TIR’da birden çok silah geldiği ihbarını alan polis, detektör köpeklerle TIR’da arama yapacak.

1 kişi tespit edildi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, dünkü tutukluluk duruşmasında Cumali Çolak’ın işlediği suçların ciddiyetine dikkati çekti.

Alınan bir günlük tutukluluk süresinde, zanlının verdiği ifade doğrultusunda suç ortağı olduğuna inanılan 1 kişinin isminin tespit edildiğini ve arandığını kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Söz hakkı verilen zanlı Çolak sessiz kalmayı tercih etti.