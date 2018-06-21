Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95165
ALTIN
192.767
DOLAR
4.7410
STERLİN
6.2700
EURO
5.4733
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
Kilo vermenin sırrı köpeklerde olabilir
Köpek sahipleri kilo veriyor
Hızla alınıp verilen kilo kolları sarkıtıyor
Hızla alınıp verilen kilolara dikkat!
banner34

Tır sürücüsü Çolak aleyhine 1 gün tutukluluk alındı

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz verdiği yeminli ifadede, zanlı Cumali Çolak’ın dün Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından methalder olduğunu söyledi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:10
Tır sürücüsü Çolak aleyhine 1 gün tutukluluk alındı

Girne Limanı’nda Beşparmak gemisindeki bir tır içerisinde 18 Suriyeli kaçak göçmen ve 544 karton kaçak sigara bulunması üzerine tutuklanan tır sürücüsü Cumali Çolak Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz verdiği yeminli ifadede, zanlı Cumali Çolak’ın dün Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından methalder olduğunu söyledi.

banner39
Zanlının kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı talaş yüklü tırın dorsesine gizlenmiş vaziyette toplam 41 bin TL değerinde 544 karton sigarayı gümrüğe beyan etmeksizin ve ayrıca Suriye uyruklu 18 kaçak göçmeni KKTC’ye kanunsuz olarak sokmak istediği sırada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını belirten tahkikat sorumlusu, tır ve sigaraların emare olarak alındığını ifade etti.

Tır içinde tespit edilen kaçak göçmenlerin gece gemiyle Türkiye’ye iade edildiğini kaydeden tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlı Cumali Çolak aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi.

Zanlı Cumali Çolak’ın kullanımındaki tırın dorsesinde tespit edilen 544 karton sigara Girne Polis Müdürlüğü’nde basına sergilendi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
umit tekin 2018-06-21 13:21:08

Bu kacakcilik olayini hergun gundeme getiriyoruz.Bu yolla zengin olanlar cok . O yuzden iddia ediyoruz ki bunlara yardim edenler ve kol kanat gerenler de tesbit edisin. Bunun icin polis ve gumruk memurlarinin mal varliklari tesbit edisin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Elini makineye kaptırdı, 4 parmağı koptu
Harmancı: "Lefkoşa Terminali artık miadını doldurdu"
Harmancı: "Lefkoşa Terminali artık miadını doldurdu"
Uluçay, iş insanlarını kabul etti
Uluçay, iş insanlarını kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim