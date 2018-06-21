Tır sürücüsü Çolak aleyhine 1 gün tutukluluk alındı

Girne Limanı’nda Beşparmak gemisindeki bir tır içerisinde 18 Suriyeli kaçak göçmen ve 544 karton kaçak sigara bulunması üzerine tutuklanan tır sürücüsü Cumali Çolak Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarıldı.
Meselenin tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz verdiği yeminli ifadede, zanlı Cumali Çolak’ın dün Girne’de meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu ve suç işlemeye teşebbüs suçlarından methalder olduğunu söyledi.
Tır içinde tespit edilen kaçak göçmenlerin gece gemiyle Türkiye’ye iade edildiğini kaydeden tahkikat sorumlusu Ömer Yavuz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 1 gün tutukluluk talep etti.
Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da, tahkikatın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla zanlı Cumali Çolak aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi.
Zanlı Cumali Çolak’ın kullanımındaki tırın dorsesinde tespit edilen 544 karton sigara Girne Polis Müdürlüğü’nde basına sergilendi.
Bu kacakcilik olayini hergun gundeme getiriyoruz.Bu yolla zengin olanlar cok . O yuzden iddia ediyoruz ki bunlara yardim edenler ve kol kanat gerenler de tesbit edisin. Bunun icin polis ve gumruk memurlarinin mal varliklari tesbit edisin.