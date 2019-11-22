Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!

Tır üzerindeki konteynır yola düştü

Seyir halindeki tırın arkasında bulunan tonlarca ağırlığındaki konteyner yola düştü, facianın eşiğinden dönüldü

22 Kasım 2019 Cuma 14:26
Tır üzerindeki konteynır yola düştü

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu Hamitköy kavşağında Mustafa Güleç (E-39) yönetimindeki tır üzerindeki dorse, gerekli tedbirlerin alınmamasından dolayı yola devrildi.

Kazada yaralanma olmadı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa istikametine doğru seyreden Mustafa Güleç yönetimindeki tır, dorse üzerinde gerekli emniyet tedbirlerini almadan tehlikeli yük taşıdığı sırada, Hamitköy çemberini dönerken taşıdığı dorse yükü yola devrildi.

Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam etttiği kaydedildi.

banner22
Son Güncelleme: 22.11.2019 17:48
Anahtar Kelimeler:
Tır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
sad 2019-11-22 18:32:34

bir ülkenin yukardan aşaya her şeyimi işe yaramaz olur

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Taçoy: Önümüze çekilen duvarları aşacak yollar vardır
Özersay, Spehar İle Görüştü
Özersay, Spehar İle Görüştü
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim