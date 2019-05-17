Tırda gizlenmiş 15 kişi tespit edildi

Polis Basın Subalığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa Limanı’nda polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tır içerisinde gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 15 erkek şahıs tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (BRt/PGM)
Biz yazmaktan usandik ama sizler ayni vurdumduymazlikla devam ediyorsunuz. Bu TIRLARIN cogunda cok gizli bolmelerde ya uyuturucu ,ya kacak sigara veya tutun ve vs. hic eksik olmuyor.Bu gidisle hepimiz de birer TIR almaya mecbur kalacagiz.