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Tırda gizlenmiş 15 kişi tespit edildi

17 Mayıs 2019 Cuma 12:57
Tırda gizlenmiş 15 kişi tespit edildi
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Polis Basın Subalığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa Limanı’nda polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu tır içerisinde gizlenmiş vaziyette Suriye uyruklu 15 erkek şahıs tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (BRt/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
KKTC
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umit tekin 2019-05-17 17:10:06

Biz yazmaktan usandik ama sizler ayni vurdumduymazlikla devam ediyorsunuz. Bu TIRLARIN cogunda cok gizli bolmelerde ya uyuturucu ,ya kacak sigara veya tutun ve vs. hic eksik olmuyor.Bu gidisle hepimiz de birer TIR almaya mecbur kalacagiz.

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