Tırda gizlenmiş 18 kişi

Mağusa Limanı'nda polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir tır araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu toplam 18 erkek şahıs tespit edildi.
Bugün saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: Arşiv
Mağusa Limanı'nda polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir tır araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu toplam 18 erkek şahıs tespit edildi.
Mağusa Limanı'nda polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde bir tır araç içerisinde gizlenmiş Suriye uyruklu toplam 18 erkek şahıs tespit edildi.
Bugün saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Fotoğraf: Arşiv