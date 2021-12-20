Tırdan uyuşturucu çıktı

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

19.12.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gazimağusa Limanı'nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir yük gemisi ile limana gelen H.K.(E-32)’nin kullanımında bulunan tır araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 2 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.