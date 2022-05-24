Tıungır: Sevgi tüm engeli aşar

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Okulu'nun yılsonu mezuniyet ve sergi töreni Cumhurbaşkanı ve eşi , Milli Eğitim Bakanı ve Çalışma bakanı, sponsorlar ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Okul müdürü ve Cumhurbaşkanın konuşmalarından sonra okul folklor takımı gösterisi ve okul korusunun dinletisi ile programa sponsorlara verilen plaket takdimi ile devam edildi.

Son olarak engelli çocuklarımızn elişi çalışmaları satışa sunuldu.

Çocuklarımızın tüm elemeği göznuru eserler Cumhurbaşkanı ve sponsorlar tarafından satın alındı.

Okula ek sınıf yapımında sponsor olan Mustafa Tıngır konuşmasında " sevginin tüm engeli aşar yazısının aslında sevginin engel tanımaz diye değistirilmesini ve bu çocuklarımızın annelerinin ne kadar çok özveri ile çocuklarina baktıklarını ve annelerimizin önünde saygıyla eğildiğini belirtti. Okula yardımlarının artarak devam edeceğini ve tüm iş insanlarının ve vatandaşların bu okullara duyarsız kalmamalarının gerektiğini belirtti.