Tiyatro Günleri, ‘Mila’nın Altın Elmaları’ isimli çocuk oyunuyla başladı

Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen 15’inci Tiyatro Günleri başladı.7 farklı oyunun sahneleneceği tiyatro günlerinin ilk oyunu, Onat Ateş Tiyatrosu’nun ‘ Mila’nın Altın Elmaları’ oldu…

Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan oyun, ücretsiz olarak bölge okulları öğrencileri için sahnelendi.Tuğba Keskin tarafından yazılıp yönetilen oyun çocukları hem güldürdü hem de düşündürdü.

Oyun, büyük beğeni ve alkış topladı.Oyun öncesinde öğrencilere seslenen Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Aralık ayına kadar sürecek tiyatro günlerini bir kez daha Güzelyurt halkı işe buluşturmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Özçınar, tiyatro günleri çerçevesinde çocuk oyunlarına da önem verdiklerine işaret ederek, amaçlarının çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak ve Kıbrıs Türk kültürünü öğrenmelerine katkı koymak olduğunu ifade etti.

15. Güzelyurt Tiyatro Günleri 21 Aralık’a kadar farklı oyunlarla devam edecek.

Tüm oyunlar halka açık ücretsiz olarak sahnelenecek.