Tiyatrocu Balıkçıoğlu da Ersoy'a Desteğini Geri Çekti

Deneyimli tiyatrocu Osman Balıkçıoğlu da yazar Bülent Fevzioğlu’ndan sonra Devlet Tiyatroları’nın oyununu sansürlediğini iddia eden Yaşar Ersoy’a verdiği desteği geri çektiğini belirtti.

Osman Balıkçıoğlu, olayın sansür olmadığını sadece Devlet Tiyatroları’nın söz konusu oyunu repertuarlarından çıkardığını belirterek Yaşar Ersoy’un oyununu, istediği başka bir yerde sergileyebileceğine vurgu yaptı.

İşte Balıkçıoğlu'nun paylaşımı:

Ben yıllardır tiyatro oyunları yazan, bu oyunları sahneleyen birisiyim. Bu oyunlar genellikle güldürü içeriklidir ve çeşitli Kıbrıslı Türk karakterlerini yansıtır. Yazdığım oyunlarda her zaman belli bir ahlak çizgisinin altına düşmemeye dikkat ederim. Yani kendi kendimi sansürlerim. Bugüne kadar oyunlarımı herhangi bir kişi veya kurumdan yardım almadan sergiledim. Halkın desteği ve programa aldığım reklamlar yeterli oldu. Şimdi sevgili Yaşar Ersoy’un yazdığı oyun ve yasakladılar söylemi beni çok etkiledi. Bu yüzden hemen bunu kınayan bir yorum yaptım. Ancak sonra ortada yasaklanmanın söz konusu olmadığı ve Devlet Tiyatrosunun bu oyunu repertuarlarından çıkardığını öğrendim. Yani Yaşar arkadaşımız oyununu, istediği başka bir yerde sergileyebilir ve bunu da kimse yasaklamaz. Bu konuda Bülent Fevzioğlu dostumun özür dileyen yazısını şimdi okudum ve onunla ayni duygular içinde olduğumu belirtmek istedim. Bu da bana bir ders oldu. Herhangi bir olayın ne olduğunu, tam bilmeden yorum yapmanın yanlış olduğunu öğrendim. Son olarak şunu da belirteyim, ahlak kuralları içinde yapılan sanatların yasaklanmasına yüzde yüz karşıyım. Günaydın.