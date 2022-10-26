TKÖD Başkanı'ndan önemli açıklamalar...

GÜNDEM KIBRIS- ESENGÜL AYKAÇ

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda dün akşam meydana gelen ölümlü trafik kazası tüm ülkeyi yasa boğarken, gözler bir kez daha trafiğe, yollara ve sürücülere çevrildi....

Gündem Kıbrıs'a konuşan Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı,dün akşam meydana gelen kazanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, “23 yaşında bir genç hayatını kaybetti. 30 yaşındaki başka bir gencimiz ise hayati tehlikede. Bu tür olayların sürekli olması bizleri üzen başka bir noktadır” dedi.

“YOLLAR RAHAT DAVRANILACAK BİR YER DEĞİL”

Trafik kazalarının yıllardan beri ülkemizin kanayan yarası olduğundan söz eden Avcı, “Yollar için gerekli yatırımlar doğru zamanda yapılmıyor. Gerekli önlerin alınması için çalışmamaların yapılmaması da insanların yollarda rahat davranmasına neden oluyor. Yollar rahat davranılacak bir yer değildir” ifadelerini kullanarak yolların affedici olmadığının altını çizdi.

“CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL”

Devletin yasalarından korkmayan sürücülerin olduğunu ifade eden Avcı, “Trafikte uygulanan cezaların caydırıcı olmadığını düşünenler var. Dolayısıyla trafikte keyfi uygulamalar son zamanlarda artmış durumdadır. Bu yönde devletin de önlemler alması gerekiyor. Çünkü masum insanlar canları gidiyor” dedi.

“BELEDİYELER VE KARAYA YOLLARI YAYALARIN GÜVELİĞİNİ SAĞLAMAKLA MÜKELLEFTİR”

Avcı, “Yollardaki ışıkların yanmaması, bariyerlerin olmaması yaya geçitlerinin olmaması veya yaya geçitlerinin boyanmaması bile bir eksikliktir. Belediyeler ve Karaya Yolları yayaların güveliğini sağlamakla mükelleftir” diye konuştu.

“SÜRÜCÜLER DEVLET OTORİTESİNDEN KORKMUYOR”

Son zamanlarda arabaların duvara veya bariyerlere çarparak kazaların meydana geldiğine dikkat çeken Avcı, “Bu da sürücülerin davranış bozukluğu içerisinde olduğunu gösteriyor. Sürücülerin devlet otoritesinden korkmadığını gösteriyor. Devlet otoritesinin olmadığı yerde her türlü kuralsızlık meydana gelir. İşin kötü tarafı ise burada vebal ödeyen taraf masum inşalardır. Dolayısıyla en kısa zamanda hükümetin toparlanıp ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde trafikte artık otoritenin varlığı hissinin topluma yansıtılması gerekiyor” dedi.

“SÜRÜCÜLERİN PSİKOLOJİK SORUNLARININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Avcı, “Sürücülerin psikolojik sorunlarının olduğunu düşünüyorum. Sürücüler bu ülkede ‘yollar benimdir’ havası içerisinde araç kullanıyorlar. Birçok insan iyi sürücü olduğunu düşünüp alkol alıp trafiğe karışıyor. Son zamanlarda uyuşturucu kullanan kişiler de araç kullanmaya başladı. Maalesef sürücü kalitemiz çok iyi değil. Özellikle ehliyet alırken gerekli eğitimler yeterli değildir” ifadelerini kullandı.

Bu yıl içerisinde 15 tane ölümlü kazanın meydana geldiğini söyleyen Avcı, “İnsanlar alkollü araç kullanmaktan korkmuyor. Yayaların ölmemesi gereken bir sistemin olması gerekir. Tüm araç sürücüleri yayaları koruyarak araç kullanmak zorundadır. Bu durumda güçlü olan zayıf olanı korumak zorundadır” dedi.