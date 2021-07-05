Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı, yüzüne tükürdü
Yine Kadına Şiddet! Bağırdı çağırdı,...
Meydan savaşı gibi kavga!
Meydan savaşı gibi kavga!
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı
Dördüncü kez mahkeme huzuruna çıktı

TKÖD Başkanlığına Avcı Tek Aday Olarak Yeniden Seçildi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) başkanlığına Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı tek aday olarak yeniden seçildi.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:58
12 Okunma
TKÖD Başkanlığına Avcı Tek Aday Olarak Yeniden Seçildi

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Derneğin XIV. Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği kaydedildi. 

Dernek Başkan Yardımcılığına Atay Arkan, Sekreterliğe Nesil Garanti Özön, Saymanlık görevine Vedia Ateş ve Faal Üyeliklere de Ali Öznur, Serhat Bayar ve Çağın Ateş seçildi.

Genel kurulda, geçen dönemki faaliyetlerin üyelere aktarılarak, yeni yönetimin Meclis’te bekletilen Yol Güvenliği Yasası ile bakanlıkta bekletilen trafikle ilgili 4 yeni tüzüğün yürürlüğe girmesi, trafik eğitim parkının geliştirilmesi için çalışmalara devam edilmesi kararlaştırıldı.

Derneğin faaliyet raporu Başkan Mehmet Zeki Avcı tarafından sunuldu ve dönem içerisinde yapılanlar üyelere izah edildi.

Mali raporun da üyelerin bilgisine sunulmasından sonra faaliyet raporu ve mali rapor oy birliğiyle onaylandı. Ardından yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelikleri için seçimler yapıldı.

Açıklamada, Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin, kurulduğu günden itibaren ülkedeki trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çok yönlü çalışmalar yaptığı, ilgili yasa çalışmalarına katkı koyma, siyasi makamlar ile kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirme gibi birçok görevi yerine getirdiği kaydedildi.  

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazalarını Önleme DerneğiTKÖDMehmet Zeki Avcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadıkoğlu: Artan Sıcaklar, Risk Teşkil Ettiği İçin Düzenlemeye Gittik
Sadıkoğlu: Artan Sıcaklar, Risk Teşkil Ettiği İçin Düzenlemeye Gittik
"Karel’e Bir El Uzat" Etkinliği Düzenleniyor
"Karel’e Bir El Uzat" Etkinliği Düzenleniyor
12 ay hapis cezası verildi
12 ay hapis cezası verildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim