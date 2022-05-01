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TKÖD'den vatandaşlara uyarı!

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Doç. Dr. Mehmet Avcı, yarın kutlanmaya başlanacak Ramazan Bayramı’nın trafik kazalarıyla yasa boğulmaması ve evde olduğu gibi trafikte de güvende olunması için herkesin üzerine düşeni yapması uyarısında bulundu.

01 Mayıs 2022 Pazar 11:14
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TKÖD'den vatandaşlara uyarı!

Avcı “Bayramda herkesin araçlarıyla yollarda olması, herkesin kendine göre eğlenme, alkol alma, hızlı gitme, acele etme gibi zevkleri ve mazaretleri olabilir, ama bunların yasa boğulma sebebi olduğu hatırlarda olmalıdır” dedi.

Mehmet Avcı, alkol alanların arka koltuğa oturması, aile ferdi olsa bile alkol alan sürücünün arabasına binilmemesi, alkollu araç kullanmaya niyetli olanların engellenmesi, gerekirse 155 telefon hattından polisten yardım istenmesi tavsiyesinde de bulundu.

Avcı mesajında şunları söyledi:

“Alkol servisi yapan yerlerin de sürücü müşterilerine alkol servisi yapmamaya özen göstermesi de o müşterisinin de hayatını kurtaracaktır. Ramazan ayından yeni çıkılmış olunması, alkol alımını ve aşırı yemek yemeği de birlikte getirdiğinden sürücülerin direksiyon başında uyuklamasını da artıracaktır. Alkolden başka sürat da en büyük kaza ve ölüm sebeblerinin başında geldiğinden mevcut yollarımızın da sürat yapmaya müsait olmamasından dolayı herkesin hız limitlerine uyması gerektiğini bir defa daha hatırlatırız. Son yıllarda meydana gelen kaza ölümlerinde emniyet kemerinin takılı olmadığı dikkat çekmektedir. Çocukların, bebeklerin anne kucağında değil, bebek koltuklarında bağlı olması, motosikletlilerin miğfer takmaları, sürücülerin de motosikletlileri koruyarak araç kullanmaları kötü sonuçları önleyecektir”

Anahtar Kelimeler:
TKÖDKKTCTrafikKazaBayram
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