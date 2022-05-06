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TKÖD’den “Trafik Haftası” etkinlik programı…

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), 2022 yılı “Trafik Haftası” etkinlik programını açıkladı

06 Mayıs 2022 Cuma 18:35
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TKÖD’den “Trafik Haftası” etkinlik programı…

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), 2022 yılı “Trafik Haftası” etkinlik programını açıkladı. Program kapsamında pazartesi günü Lefkoşa’da “Evde Güvendeyiz, Yolda da Güvende Olmak İsteriz” temasıyla yürüyüş yapılacak.
TKÖD’den yapılan açıklamaya göre, “Trafik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde pazartesi günü Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri ile Lefkoşa’da “Evde Güvendeyiz, Yolda da Güvende Olmak İsteriz” temasıyla yürüyüş düzenlenecek. 
Yürüyüş, Şht. Tuncer İlkokulu’ndan saat 09.30’da ilkokul öğrencileri ve okul bando ekibi kortejiyle başlayacak. H. Ilgaz Sokak, Bedrettin Demirel Caddesi ve Osmanpaşa Caddesi güzergahı izlenecek yürüyüş, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) Kemerli Çarşı yanı, Kumsal Park önündeki otoparkta sona erecek.
Etkinlik çerçevesinde TKÖD Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapacak.
ÖĞRENCİLERE “TRAFİK FARKINDALIK EĞİTİMİ” VERİLECEK
“Trafik Haftası” etkinlikleri kapsamında 12 Mayıs Perşembe günü Trafik Eğitim Parkı’nda, Lefke Gazi Lisesi ortaokul öğrencilerine “Trafik Farkındalık Eğitimi” verilecek.
Saat 09.30’da başlayacak eğitimde, öğrenciler ilk olarak teorik eğitim alacak. Öğrenciler, ardından parkurda akülü araçları kullanarak, pratik eğitim yapacak.
Öğrenciler, yaya ve araç içerisinde nasıl davranacakları hakkındaki kuralların yanı sıra güvenli bisiklet sürüşü ile ilgili temel bilgileri de öğrenecek.
Eğitimde, Emniyet Kemeri Simülatörü’nün tanıtımı da yapılacak ve gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin, simülatörü kullanması sağlanacak. 
Program çerçevesinde 13 Mayıs Cuma günü ise Lefke Gazi Lisesi lise  öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı’nda “Güvenli Trafik Bilinci ve Trafik Kuralları Eğitimi” verilecek.
Saat 09.30’da başlayacak eğitimde öğrenciler ilk olarak teorik eğitim alacak. Daha sonra Emniyet Kemeri Simülatörü’nün tanıtımı yapılacak.

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