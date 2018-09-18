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TKÖD’den trafikte öğrenci güvenliği için uyarı geldi

18 Eylül 2018 Salı 14:26
TKÖD’den trafikte öğrenci güvenliği için uyarı geldi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve trafik akışında aksaklıklar yaşanmasını önlemek amacıyla, okul önlerinde birtakım altyapısal tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Yazılı açıklamasında bu konudaki en büyük görevin, okulların bulunduğu bölgelerdeki ilgili belediyelere düştüğünü belirten dernek, alınması gereken tedbirleri ise şöyle sıraladı:

“Okula yaklaşırken sürücüleri yavaşlatacak, standartlara uygun kasis yapılması ve bu kasislerin levha ve boyamalarla belirginleştirilmesi, sürücülerin dikkatinin çekilmesi;

Öğrencilerin karşıdan karşıya geçişi için okul geçidi çizgilerinin çizilmesi ve levhalarla sürücülerin ikaz edilmesi; özellikle anaokulu ve ilkokul çıkış kapılarının önüne öğrencilerin yola koşarak atılmaması için kaldırım üzerine demir bariyer yapılması ve çıkışın okul kapısının sağına ve soluna yönlendirilmesi; gerekli yer ve kavşaklara sinyalizasyonlu (özellikle bas – geç) trafik ışıklarının yapılması; otobüslerin ve ailelerinin araçlarıyla gelen öğrenci velilerinin, trafiği aksatmayacak şekilde durabilecekleri cepler yapılması ve bu sayede öğrencilerin de kontrollü ve güvenli şekilde okula erişiminin sağlanması; okul giriş – çıkış saatlerinde okul önündeki trafiğin mümkünse tek yönden akışının sağlanması.”

TKÖD açıklamasında okul yönetimlerine de birtakım görevler düştüğüne dikkat çekilerek “Özellikle anaokulu ve ilkokulların önlerinde, öğrencilere giriş-çıkışlarda yardımcı olacak bir görevlinin de okul yönetimi tarafından yönlendirilmesi gerekmektedir” denildi.
Ayrıca, 11 yaşın altındaki çocukların toplu taşıma araçlarıyla okula erişimi sağlanırken, araç içerisinde muhakkak bir refakatçinin yer alması ve iniş binişlerde çocuklara yardımcı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, çocukların araç hareket halindeyken yerlerinde oturmalarının sağlaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, boyu 150 santimetreden kısa olan çocukların kesinlikle ön koltuğa oturmamaları gerektiği, arka koltukta emniyet kemeri bağlı yolculuk yapmalarının gerektiği ve bu durumun da trafik polisleri tarafından denetlenmesi gerektiği ifade edildi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
TKÖDTrafikHaberKKTCöğrenci Güvenliği
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