TKP 45 YAŞINDA!

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL



Mehmet Çakıcı’nın yaptığı açıklama ise şu şekilde:

“

18 Mart 1976 tarihinde kurulan TKP’nin 45. Kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla ve Gururla kutluyoruz. Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ziya Rızkı gibi toplumsal varoluş mücadelesine önderlik etmiş efsane isimler ile Aynı parti de mücadele etmekten dolayı şeref duyuyoruz. Kendi yurdunda barış, eşitlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, emeğin hakkı ve özgürce yaşam için kurulan TKP’nin kuruluş ilkelerinden hiç sapmadan mücadelesini sürdürdük.

TKP'nin sosyal demokrasiyi toplumsal yaşam biçimi haline getirmeyi hedefleyen duruşunu her zaman sürdürdük...TKP temiz, dürüst insanlardan oluşan kadrosuyla Kıbrıs Türk halkının önünde önemli bir seçenektir... Bugünün siyasetinde pek denenmeyen parti TKPnin kendisidir.

TKP, Son dönemde hükümet etmede denenmiş partiler gibi biat edip boyun eğmeyen, her zaman dik duran, kendi ülkesini yönetme iradesine sahip, ülke ekonomisini sürdürülebilir yapıya kavuşturmayı kendine hedef koymuş bir partidir.

45 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan TKP’nin federal çözüm hedefi yanında, kadın ve çocuk hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, LGBT+ haklarının tanınması, hayvan hakları, uyuşturucuyla mücadele gibi hedefleri önemli mücadele alanları olmuştur.

Kimseden ne korkumuz ne de endişemiz vardır. Emekçilerin sendikalaşmasını desteklemeye devam edeceğiz. Barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak mücadelemizi bundan sonrada sürdüreceğiz.

Koronavirüs salgını sürecinde ülke olarak çok zor günlerden geçilmektedir. Açlık sınırının altına doğru itilen emekçi kesimlerin, küçük esnafın ve bütün emekçi halkın partisi olarak politikalar üreterek yolumuza devam edeceğiz. Nice 45 yıllar dileğimizle partimizin yeni yaşını selamlayarak, kutluyoruz.

”