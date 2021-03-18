Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
29'u yerel 37 pozitif vaka
Kapat

TKP 45 YAŞINDA!

18 Mart 1976’da kurulan TKP bugün 45. Yılını kutluyor. TKP yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, 45. Yıl dönümünde bir mesaj yayımlayarak, partinin 45 yıllık serüvenini özetledi ve TKP’nin siyasi görüşü hakkında bilgi verdi. 

18 Mart 2021 Perşembe 12:52
39 Okunma
TKP 45 YAŞINDA!

GÜNDEM KIBRIS ÖZEL 


Mehmet Çakıcı’nın yaptığı açıklama ise şu şekilde: 

18 Mart 1976 tarihinde kurulan TKP’nin 45. Kuruluş yıldönümünü büyük bir onurla ve Gururla kutluyoruz. Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ziya Rızkı gibi toplumsal varoluş mücadelesine önderlik etmiş efsane isimler ile Aynı parti de mücadele etmekten dolayı şeref duyuyoruz. Kendi yurdunda barış, eşitlik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, emeğin hakkı ve özgürce yaşam için kurulan TKP’nin kuruluş ilkelerinden hiç sapmadan mücadelesini sürdürdük.
TKP'nin sosyal demokrasiyi toplumsal yaşam biçimi haline getirmeyi hedefleyen duruşunu her zaman sürdürdük...TKP temiz, dürüst insanlardan oluşan kadrosuyla Kıbrıs Türk halkının önünde önemli bir seçenektir... Bugünün siyasetinde pek denenmeyen parti TKPnin kendisidir.
TKP, Son dönemde hükümet etmede denenmiş partiler gibi biat edip boyun eğmeyen, her zaman dik duran, kendi ülkesini yönetme iradesine sahip, ülke ekonomisini sürdürülebilir yapıya kavuşturmayı kendine hedef koymuş bir partidir.

45 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan TKP’nin federal çözüm hedefi yanında, kadın ve çocuk hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, LGBT+ haklarının tanınması, hayvan hakları, uyuşturucuyla mücadele gibi hedefleri önemli mücadele alanları olmuştur.
Kimseden ne korkumuz ne de endişemiz vardır. Emekçilerin sendikalaşmasını desteklemeye devam edeceğiz. Barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak mücadelemizi bundan sonrada sürdüreceğiz. 
Koronavirüs salgını sürecinde ülke olarak çok zor günlerden geçilmektedir. Açlık sınırının altına doğru itilen emekçi kesimlerin, küçük esnafın ve bütün emekçi halkın partisi olarak politikalar üreterek yolumuza devam edeceğiz. Nice 45 yıllar dileğimizle partimizin yeni yaşını selamlayarak, kutluyoruz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZTÜRK: “KÜLTÜR DAYANIŞMASI ALTINDA BİRÇOK ETKİNLİKLER YAPILACAK”
ÖZTÜRK: “KÜLTÜR DAYANIŞMASI ALTINDA BİRÇOK ETKİNLİKLER YAPILACAK”
"Bazı sınıfların telafisi yok"
"Bazı sınıfların telafisi yok"
“Mücahit ile Mehmetçik kucak kucağa yatıyor”
“Mücahit ile Mehmetçik kucak kucağa yatıyor”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim