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TKP aday listesini YSK'ya teslim etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP), 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvurularını bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptı.

17 Aralık 2021 Cuma 20:08
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TKP aday listesini YSK'ya teslim etti
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 Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP), 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvurularını bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptı.

Milletvekili adayları ve partililerin katıldığı çoşkulu kalabalıkla Yüksek Seçim Kurulu'na giden TKP heyeti, Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi ve Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Zuhal Koreli ile birlikte müracaatları YSK yetkililerine teslim etti.

  Aday müracaat dosyasının teslim edilmesinin ardından TKP lideri Mehmet Çakıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

     Çakıcı, TKP’nin bugünkü düzeni değiştirmek için burada olduğunu belirterek, kazanmak ya da kaybetmekle ilgili bir korkuları olmadığını söyledi. Diğer partilere benzemediklerini ifade eden Çakıcı, bunun içerisinde neden aday oldukları sorusunun cevabının da yer aldığını söyledi. Çakıcı şöyle devam etti, “Kıbrıs Türk halkı bugün ezilmektedir. Ekmeğine zam yiyor, benzin, tüp gaz bulamıyor. İnsanlarımız bankalara kredilerini, araba ve ev taksitlerini ödeyemiyor. Dövizin altında eziliyor. Ve bu ezilen halk sanki bu ülkede yapılacak bir şey yokmuş gibi bir role sokuluyor. 5 yıldır hem muhalefeti hem iktidarı hükümet oldu. Bana söyleyin tek bir iş yapıldı mı? Bir tane sorunumuz çözüldü mü? Bugün hastanelerde ilaç, serum, ateş düşürücü, kanser ve MS ilacı yok. Bu partilerin hepsi koltuk ve şov peşinde. Biz TKP olarak bugün buraya önerilerle geldik. Ve tabii ki karşımıza bir grup bu ülkenin zenginlerini karşımıza alıyoruz. Ve onlara buradan hitap ediyorum. Herkeste bunu böyle bilsin. Kıbrıs Türk halkının daha fazla ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz dedi.

  Yükselen döviz kurları karşısında insanların çok fazla ezildiğini belirten Çakıcı, Vergi ve Tarım Reformunun yapılması gerektiğine işaret etti. Çakıcı, hükümetin dövizle ilgili aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu kaydederek, Sterlin kurunun devlet tarafından 12'ye sabitlenmesi gerektiğini, TKP olarak bu konuda formüllerinin hazır olduğunu kaydetti. Çakıcı, "Ekmeğimize saldırı vardır. Arabalarımızı, evlerimizi, işlerimizi banka sahiplerine devredecek değiliz.Artık yoksullar, orta direktekiler değil zenginler ödeyecek. Vergi Reformu yapılacak, Sanal bet patronları vergilerini ödeyecek. Bu toplanan para asgari ücrete eklenerek, akaryakıt ve temel tüketim maddelerindeki kur farklılığı bunlarla giderilecek. Ekmeğimize sahip çıkacağız, toplumu bankaların insafına bırakmayacağız. Artık yeter” dedi.

 TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yükselen döviz kurlarının sabitlenmemesi ve hayat pahalılığını protesto etmek için 24 Aralık Cuma günü bir yürüyüş ve miting eylemi düzenleneceğini ifade ederek, zamlar altında ezilen herkesin bu yürüyüşte yer alması gerektiğini söyledi. Bunun siyasi bir eylem değil halk eylemi olduğunun altını çizen Çakıcı, bu konuda duyarlı olan tüm siyasi partileri, sendikaları ve sivil toplum örgütlerini ekmek kavgası mücadelesinde birlikte olmaya davet etti. Çakıcı, parti rozetini ve seçimi bir kenara bırakarak, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Saygılarımızla.                                         

Basın Bürosu

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