Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Kaza yaptı... Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Kan örneğinde uyuşturucuya rastlandı!
Aracında kokain çıktı!
Aracında kokain çıktı!
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
2 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Adam Avshev cezaevine gönderildi
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Baba - Oğul cezaevinde bekleyecek!
Flaş Haber
Alsancak'ta feci olay!
Kapat

"TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamadayız"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP-TDP Birleşme çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 20:22
52 Okunma
"TKP-TDP birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamadayız"


Mehmet Çakıcı yaptığı açıklamada, “TKP-TDP Birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik toplum bizden birleşme bekliyor, güçlü bir sosyal demokrat sol bir duruş bekliyor” ifadelerini kullandı.

Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

“Yıllar sonra TDP Parti Merkezi'nden artık güler yüzle çıkıyoruz. Benim için de çok duygusal ve anlamlı.. TKP -  TDP Birleşmesi ile ilgili olumlu bir aşamaya geldik. Toplum bizden birleşme bekliyor. Güçlü bir sosyal demokrat sol bir duruş bekliyor. Uzun zamandır bunu söylüyorum. TDP içindeki Mine Atlı başkanlığındaki yeni ekip de inançlı ve dinamik...TKP deki arkadaşlarla da birleştiğinde de toplumun yeni umudu olacaktır. Biz de bugünkü sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Umut her zaman vardır. Yurdumuzdan vazgeçmeyiz...”

Son Güncelleme: 25.08.2022 20:34
Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi PartisiTKPTDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
18 Belediyenin son hali
18 Belediyenin son hali
YDP sahaya iniyor
YDP sahaya iniyor
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim