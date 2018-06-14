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TKP Yeni Güçler destek vereceği 8 başkan adayını açıkladı

Partiden verilen bilgiye göre, TKP Yeni Güçler Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından desteklenmesi kararı alınan belediye başkan adayları şunlar:

14 Haziran 2018 Perşembe 15:23
TKP Yeni Güçler destek vereceği 8 başkan adayını açıkladı

24 Haziran yerel seçimlerine Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Girne Belediyesi ve Serdarlı Belediyesi meclis üyeliği için aday gösteren Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler 8 beldede bağımsız veya farklı partilere mensup adayları destekleme kararı aldı.

Partiden verilen bilgiye göre, TKP Yeni Güçler Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından desteklenmesi kararı alınan belediye başkan adayları şunlar:

“Mustafa Erk Gönyeli Belediye Başkan Adayı; Fırat Ataser Alsancak Beldiye Başkan Adayı; Mustafa Zurnacılar Yeniboğaziçi Belediye Başkan Adayı; Ali Karavezirler Değirmenlik Belediye Başkan Adayı; Erhan Kaya Vadili Belediye Başkan Adayı; Fehmi Çamlıköylü Lefke Belediye Başkan Adayı; Mustafa Aktuğ Lapta Belediye Başkan Adayı; Sinan Güneş Esentepe Belediye Başkan Adayı.”

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