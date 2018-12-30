TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı

Çakıcı mesajında şöyle dedi:

“Toplum olarak beklentilerin ve umutların gerçekleşmediği bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2018 yılı ekonomik yıkım yanında politik vaatlerin de tümden boş çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Bu yılda da dünyada savaşlar son bulmadı. Emperyalist güçler mazlum halklara ait zenginliklere el koymak için kan dökmeye devam etti.

Kıbrıs sorunu bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamadı. Çözüme ve barışa hizmet etmesi beklenen Kıbrıs'ın zenginlikleri emperyalist emellerle kanlı çatışmalara sebebiyet verecek hale getirildi.

Yılın ilk yarısında toplumun değişim ve gelişim umutlarını kullanarak işbaşına gelen 4'lü koalisyon hükümeti vaat ettiği hiç bir reformu hayata geçirmediği gibi kendinden önceki yolsuzlukların hesabını da soramadı. Dahası, peşkeş siyasetine devam ettiği için kendisi de hesap sorulacak duruma geldi.

Vergi reformu yapılıp zengin sermaye çevrelerine tanınan sınırsız muafiyetler kaldırılmadı. Eğitim reformu yapılıp bilimsel demokratik eğitim yerleştirilemedi. Tarım reformu yapılıp teşviklerin 5-6 büyük sermaye sahibi aileye gitmesi yerine küçük ve orta ölçekli üretimin desteklenmesi sağlanmalıydı. Özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmadı. Evsiz yurttaşlarımızın konut sahibi olması sağlanmayarak döviz üstünden fahiş kirayla yaşam dayatmasına devam edildi. Kadın ve gençlere yönelik iş kurma amaçlı destekler hayata geçirilmedi. Rant amaçlı çevresel tahribata ve dere yatakları işgaline devam edilerek felaketlere davetiye çıkarılmaya devam edildi.

Yeni yıl yeni umutlar anlamındaysa, yeni yılla birlikte kirli siyasi alışkanlıkları geride bıraktığımız demokratik laik toplum yapımızın korunup geliştirildiği, yurdumuzda ve dünyamızda barış, huzur ve refah umutlarının yükseldiği bir dönemin başlaması beklentimizle tüm yurttaşlarımızı kararlı ve örgütlü bir mücadeleye davet ederiz.”