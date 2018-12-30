Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uçan taksi devri başlıyor!
Uçan taksi devri başlıyor!
Çin uzaya 6'si gözlem amaçlı 7 uydu fırlattı
Çin uzaya 7 uydu fırlattı
Çinli Bilim İnsanları Bakırı Neredeyse Altına Dönüştürdü
Çinliler bakırı altına dönüştürdü
2018'in en önemli 10 bilim haberi
2018'in en önemli 10 bilim...
Malezya'da 100 kilogramlık piton bulundu
100 kilogramlık piton bulundu
banner40

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı.

30 Aralık 2018 Pazar 18:15
TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı, yeni yıl mesajı yayımladı

Çakıcı mesajında şöyle dedi:
“Toplum olarak beklentilerin ve umutların gerçekleşmediği bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2018 yılı ekonomik yıkım yanında politik vaatlerin de tümden boş çıktığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Bu yılda da dünyada savaşlar son bulmadı. Emperyalist güçler mazlum halklara ait zenginliklere el koymak için kan dökmeye devam etti.

Kıbrıs sorunu bu yıl da kalıcı siyasi bir çözüme ulaştırılamadı. Çözüme ve barışa hizmet etmesi beklenen Kıbrıs'ın zenginlikleri emperyalist emellerle kanlı çatışmalara sebebiyet verecek hale getirildi.

banner41
Yılın ilk yarısında toplumun değişim ve gelişim umutlarını kullanarak işbaşına gelen 4'lü koalisyon hükümeti vaat ettiği hiç bir reformu hayata geçirmediği gibi kendinden önceki yolsuzlukların hesabını da soramadı. Dahası, peşkeş siyasetine devam ettiği için kendisi de hesap sorulacak duruma geldi.

Vergi reformu yapılıp zengin sermaye çevrelerine tanınan sınırsız muafiyetler kaldırılmadı. Eğitim reformu yapılıp bilimsel demokratik eğitim yerleştirilemedi. Tarım reformu yapılıp teşviklerin 5-6 büyük sermaye sahibi aileye gitmesi yerine küçük ve orta ölçekli üretimin desteklenmesi sağlanmalıydı. Özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmadı. Evsiz yurttaşlarımızın konut sahibi olması sağlanmayarak döviz üstünden fahiş kirayla yaşam dayatmasına devam edildi. Kadın ve gençlere yönelik iş kurma amaçlı destekler hayata geçirilmedi. Rant amaçlı çevresel tahribata ve dere yatakları işgaline devam edilerek felaketlere davetiye çıkarılmaya devam edildi.

Yeni yıl yeni umutlar anlamındaysa, yeni yılla birlikte kirli siyasi alışkanlıkları geride bıraktığımız demokratik laik toplum yapımızın korunup geliştirildiği, yurdumuzda ve dünyamızda barış, huzur ve refah umutlarının yükseldiği bir dönemin başlaması beklentimizle tüm yurttaşlarımızı kararlı ve örgütlü bir mücadeleye davet ederiz.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
TKP Yeni GüçlerMehmet ÇakıcıYeni Yıl MesajıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”
Gürcafer: “2019, Kıbrıs sorununun çözüm yılı olsun”
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’
Çaluda: ‘’Huzurun ve hukukun egemen olduğu bir yıl dileriz’’
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Birinci’den açıklama
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Birinci’den açıklama

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim