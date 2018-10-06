TKP-YG, eski kredilerin faizlerinin yükseltilmesini eleştirdi

“YANGINA BENZİN DÖKMEK””

TKP-YG Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası’nın hızlı değer kaybı ile ortaya çıkan ekonomik kriz bahane edilerek krizden önce yapılan senetlere dayalı kredilerin taksitlerinin düzenli ödenmesine rağmen senette öngörülen faiz oranının yükseltilmeye kalkışılmasının kriz ortamında yangına benzin dökmekle eş anlamda olduğu kaydedildi.

“Ülkemizde faiz oranlarını düzenleyen bir yasa olmayışı bazı banka sahipleri veya yöneticileri tarafından istismar edilmekte, bu türden yanlış ve haksız uygulamaların ana tetikleyicisi olmaktadır” ifadelerini kullanan Davulcu, krizden önce verilen taksitlendirilmiş kredilerin senette yazılı faiz oranlarının korunması ve yükseltilmemesi hususu Türkiye’de hükümet kararıyla sağlanmışken, ülkedede buna göz yumulmasının düşündürücü olduğunu belirtti.

“ACİLEN DURDURULMALI”

“Kriz karşısında dar ve sabit gelirli kesimleri korumak için hiçbir önlem almayan koalisyon hükümetinin hiç olmazsa bu konuda duyarlılık göstermesi ve zaten borç batağında olan yurttaşları bankaların bu haksız uygulamasından koruyacak tedbirlerin acilen alması gerektiğini” belirten Davulcu, hükümeti gerekli yasal düzenlemeleri yapmaya ve “kötülerin en kötüsü” olarak nitelendirdiği söz konusu uygulamayı hemen önlemeye çağırdı.