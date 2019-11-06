TKP-YG Genel Sekreteri Davulcu: "Hükümet hayat pahalılığı oranını eksilterek yayımladı"

Yazılı açıklama yapan Davulcu, “Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarından yüzde 2 oranında kesinti yapma girişimi Anayasa Mahkemesi kararıyla engellenen UBP-HP koalisyon hükümeti bu kez de Tüketici Fiyatları Endeksine müdahale ederek aynı oranda maaşları azaltmaya kalkıştı.” iddiasında bulundu.

Devlet Planlama Örgütü’ne bağlı İstatistik Kurumu tarafından yapılan ve kamuoyuna açıklanan Ekim ayı hayat pahalılığı oranının - 0.42 olarak gösterildiğini, bu rapora göre Ekim ayında hayatın yüzde 0.42 oranında ucuzladığını belirten Davulcu şöyle devam etti:

“Ekonomisi Türkiye’ye bağımlı olan ve ithalatının ezici çoğunluğunu Türkiye’den yapan Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye’de meydana gelen hayat pahalılığının az da olsa bir miktar üzerinde hayat pahalılığı olagelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayında hayat pahalılığı oranını % 2.00 olarak belirleyip yayımladı. Bu durumda Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığı oranı % 2.50 civarında olması gerekirdi. Ancak, muhtemelen hükümet tarafından yapılan müdahale ile hayat pahalılığı oranı % 2 oranında eksiltilerek yayımlandı.”

Bir devlet kurumu olan DPÖ İstatistik Kurumu’nun doğru verilere dayalı olarak bilimsel bir çalışma ile doğru oranlar belirleyip kamuoyuyla paylaşması gerektiğini kaydeden Davulcu, hükümeti devlet kurumunun “saygınlığını azaltan bu girişimden vazgeçmeye” ve hayat pahalılığı hesaplamalarını bilimsel verilere dayalı olarak yeniden yaptırıp kamuoyuyla paylaşmaya davet etti.