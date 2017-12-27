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TKP-YG, İnşaat Müteahhitleri'ni ziyaret etti

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TKP-YG milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:39
TKP-YG, İnşaat Müteahhitleri'ni ziyaret etti
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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler  (TKP-YG) milletvekili adayları, seçim ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni ziyaret etti. TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Çakıcı ziyarette yaptığı konuşmada, 7 Ocak seçimine kısa bir süre kaldığını belirterek “Parti olarak projelerimizi ortaya koyduk çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Toplumun çok kararlı bir siyasi liderliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Çakıcı, ilk yapacakları işin vergi reformu olduğunu söyledi. Çakıcı, ülkenin kaynağa ihtiyacı olduğunu, “sınırsız vergi muafiyeti olanların” 5 yılla sınırlandırılacağını, bu kaynağın sağlık ve eğitim de kullanılacağını kaydetti. Tarım reformuyla ilgili de konuşan Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçler olarak zenginlik sınırı getirileceğini, sağlanan gelirin dar ve orta gelirli çiftçiye aktarılacağını söyledi.

Çakıcı, seçim bildirgesinde yer alan ve Sosyal Konut projesiyle ilgili Müteahhitler Birliği’yle yeniden görüşmek istediklerini kaydetti. Çakıcı, evsiz ve yeni evli çiftlere yönelik olarak sosyal konutların yapılması gerektiğini belirterek, “Kendi müteahhitlerimizin uluslararası bankalardan ya da yerli bankalardan devletin kefil olmasıyla bu kredinin alınabileceğini daha önce konuştuk. Faiz farkı fonuyla faizlerin düşürülmesiyle 20 yıllık bir krediyle, ayda 500 TL gibi bir ücrete 2+1 80 metre kare konutların, evsiz insanlar için yapılabileceğini gördük” dedi.  

Çakıcı, hükümete gelmeleri durumunda Müteahhitler Birliği’yle işbirliği içerisinde sosyal konut projesini mutlaka hayata geçireceklerini belirtti. 

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