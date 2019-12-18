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TKP-YG Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor.

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:30
TKP-YG Mağusa İlçe Örgütü Kongresi yarın yapılıyor

Namık Kemal Meydanı’nda bulunan Ginko Cafe’de yer alacak II. Olağan Mağusa İlçe Kongresi saat 18.30’da başlayacak.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Kongre’nin gündeminde İlçe Başkanı seçiminin yanı sıra İlçe Yönetim Kurulu İlçe Disiplin Kurulu ve İlçe Denetçileri seçimleri de yer alıyor.

Kongreye, TKP-YG Lefkoşa İlçe Örgütü’ne mensup üyelerin yanı sıra sempatizanların da katılabileceği belirtildi.

Öte yandan TKP-YG’nin kurulay hazırlıklarının da devam ettiği belirtildi.

Tüzük gereği Mayıs 2020 ayında yapılması gereken II. Olağan Kurultay Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlamadan yapılması için Parti Meclisi kararıyla 26 Ocak 2020 tarihine çekilmişti.

TKP-YG II. Olağan Kurultayı’nın ana sloganı “Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler:
TKP-YGMağusa
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