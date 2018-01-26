TKP-YG: "Stelya'nın sınırda kalması kabul edilemez"

TKP Yeni Güçler Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Kathimerini gazetesinde çalışan gazeteci Nikolaos Stelya'nın herhangi bir geçerli gerekçe gösterilmeden Metehan Sınır Kapısı'ndan Kuzey Kıbrıs'a geçişine izin verilmediğini ileri sürdü ve bunun kabul edilebilir uygulama olmadığını savundu.

Davulcu, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığının hemen harekete geçip hukukun üstünlüğünü sağlamasını istedi.

Davulcu yazılı açıklamasında, “KKTC anayasal olarak bir hukuk devleti olduğu iddiasındadır. Ülkeye giriş ve çıkışlar yasal kurallarla düzenlenmiştir. Bu bakımdan keyfiliğe yer yoktur ve olmamalıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Nikolaos Stelya'nın TC kimliğiyle Kuzey Kıbrıs'a geçişine izin verilmeyip geri çevrildiğini ileri süren Davulcu, bunun yasa dışı ve keyfi bir uygulama olduğunu da savundu.