TKP-YG’de kurultay süreci başladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) II. Olağan Kurultayına hazırlanıyor.

Parti Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye öre ilk kongre Lefkoşa İlçe Örgütü’nde yapılacak.

Tüzük gereği Mayıs 2020 ayında yapılması gereken II. Olağan Kurultay Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlamadan yapılması için Parti Meclisi kararıyla 26 Ocak 2020 tarihine çekilmişti.

Olağan Kurultay öncesinde örgüt kongrelerinin ilki olacak Lefkoşa İlçe Örgütü kongresi 9 Aralık Pazartesi günü yapılıyor. Parti Genel Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşecek II. Olağan Lefkoşa İlçe Kongresi saat 18.00’de başlayacak.

Kongre’nin gündeminde İlçe Başkanı Seçiminin yanı sıra İlçe Yönetim Kurulu İlçe Disiplin Kurulu ve İlçe Denetçileri seçimleri de yer alıyor.

Kongreye, TKP-YG Lefkoşa İlçe Örgütüne mensup üyelerin yanı sıra sempatizanlarının da katılabileceği belirtildi.

DB/ TKP-YG