Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

TKP-YG’de kurultay süreci başladı

08 Aralık 2019 Pazar 17:07
TKP-YG’de kurultay süreci başladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) II. Olağan Kurultayına hazırlanıyor.

Parti Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye öre ilk kongre Lefkoşa İlçe Örgütü’nde yapılacak.

Tüzük gereği Mayıs 2020 ayında yapılması gereken II. Olağan Kurultay Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlamadan yapılması için Parti Meclisi kararıyla 26 Ocak 2020 tarihine çekilmişti.

Olağan Kurultay öncesinde örgüt kongrelerinin ilki olacak Lefkoşa İlçe Örgütü kongresi 9 Aralık Pazartesi günü yapılıyor. Parti Genel Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşecek II. Olağan Lefkoşa İlçe Kongresi saat 18.00’de başlayacak.

Kongre’nin gündeminde İlçe Başkanı Seçiminin yanı sıra İlçe Yönetim Kurulu İlçe Disiplin Kurulu ve İlçe Denetçileri seçimleri de yer alıyor.

Kongreye, TKP-YG Lefkoşa İlçe Örgütüne mensup üyelerin yanı sıra sempatizanlarının da katılabileceği belirtildi.

DB/ TKP-YG

Anahtar Kelimeler:
TKP-YG’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC liglerinde günün maç sonuçları...
KKTC liglerinde günün maç sonuçları...
Sağanak geliyor
Sağanak geliyor
Hasipoğlu:Biz trenin sonu olmayan karanlık bir tünele girdiğini düşünüyoruz
Hasipoğlu:Biz trenin sonu olmayan karanlık bir tünele girdiğini düşünüyoruz

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim