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TL'deki kayıp Maliye bakanlığında masaya yatırıldı

Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Maliye Bakanlığında toplantı yapıyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:51
TL'deki kayıp Maliye bakanlığında masaya yatırıldı

Hükümet, dövizdeki artışla yaşanan sıkıntılara karşı alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Maliye Bakanlığı'nda toplantı yaptı.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, dövizdeki artış ve eriyen alım gücüne karşı atılabilecek adımların tartışılması için düzenlenen toplantı saat 16:30 sıralarında başladı.

Hükümet yanında muhalefet temsilcileri ile bazı eski maliye bakanlarının da katıldığı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Toplantıda sonra açıklama yapılmadı.

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