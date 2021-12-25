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TMK öğrencilerinin gerçekleştirdiği yılbaşı balosu: 22 pozitif ve Omicron!

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde 150’ye yakın öğrencinin uyarılara ve yasaklara aldırmadan düzenlediği yatılı yılbaşı balosunun faturası ağır oldu.

25 Aralık 2021 Cumartesi 21:03
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TMK öğrencilerinin gerçekleştirdiği yılbaşı balosu: 22 pozitif ve Omicron!
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Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde 150’ye yakın öğrencinin uyarılara ve yasaklara aldırmadan düzenlediği yatılı yılbaşı balosunun faturası ağır oldu.

Haber merkezinin aldığı bilgiye göre şu ana kadar 22 öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

3 öğrenciye yapılan özel testlerin tümümde Omigron varyantına rastlandı, tüm pozitiflerin aynı olduğu tahmini yapıldı.

Omigron varyantını belirleyen kitlerin sınırlı olması nedeniyle tüm vakalara test tekrarlanmadığı öğrenildi.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, birkaç öğrencideki hafif semptomlar dışında genel tabloda bir sıkıntı olmadığı da bildirildi.

Okul yönetimi tarafından Sağlık Üst Kurulu kararları uyarınca iptal edilen Yılbaşı Balosu’nu “okul yönetiminden habersiz” organize ederek Girne’de bir tatil köyünde toplanan 12’nci sınıfta eğitim gören 141 öğrenci ve birkaç 11’inci sınıf öğrencisi Covid-19 tedbirlerini görmezden gelmişti.

Hafta başı yapılan rutin kontrollerde ortaya çıkan bir pozitif vaka sonucu tüm öğrenciler evlerinde izolasyona alınmıştı.

Olayın ortaya çıkması üzerine velilere mesaj gönderen okul yönetimi, durumun Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini, tüm öğrencilerin PCR’a gönderilmesi ve sonuçlar çıkana kadar okula gitmemesi gerektiğini bildirmişti.

YENİDÜZEN’in detaylı bilgi almak için aradığı okul müdürü Candan Kortay konuyla ilgili bilgi verme yetkisi olmadığını söylemiş, Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman konuyu doğrularken, Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde süreci yönettiklerini ifade etmişti.

Kaynak: Yenidüzen

Son Güncelleme: 25.12.2021 22:08
Anahtar Kelimeler:
TMK öğrencileri
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