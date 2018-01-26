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TMT: “ 27 – 28 Ocak Direnişi tarihimize damga vurdu”

TMT Mücahitler Derneği, 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz sömürge idaresine karşı direnirken şehit düşenleri rahmetle andıklarını kaydederek, bu direnişin Kıbrıs Türk tarihine damga vurduğunu söyledi.

26 Ocak 2018 Cuma 14:16
TMT: “ 27 – 28 Ocak Direnişi tarihimize damga vurdu”
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 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 27-28 Ocak 1958 tarihinde İngiliz sömürge idaresine karşı direnirken şehit düşenleri rahmetle andıklarını kaydederek, bu direnişin Kıbrıs Türk tarihine damga vurduğunu söyledi.

“Bu direniş tarihimizin dönüm noktasıdır” diyen Bayar, “Kıbrıslı Türkleri hiç hesaba katmayan İngiliz yönetimi ve dünya, 27- 28 Ocak direnişinden sonra adada Kıbrıs’ın geçmişine sahip, kaderine ve geleceğine ortak bir Türk varlığı olduğunu gördü, anladı” ifadelerine yer verdi.

Direnişin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımlayan Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkının adada azınlık olmadığını, toprağı, sınırları, bayrağı ve devletiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenliğini sürdürdüğünü belirterek, dünyanın bu gerçeği kabul etmek zorunda olduğunu söyledi.

Kahraman Türk halkının Enosis hayallerini yerine getirmek isteyen Rumlara karşı direndiğini belirten Bayar, “Kıbrıs sorununun özü budur. Rum tarafının adayı ‘Helen Adası’ olarak nitelemesi ve bizi yok edemeyince azınlık olarak görmesi… Buna izin vermedik, vermeyeceğiz” dedi.
 

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