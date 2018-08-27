TMT Mücahitler Derneği, Akal’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Mesajda, Akal’ın 6 Ağustos tarihinde İstanbul’da vefat ettiği belirtilerek, “1925 doğumlu olan komutanımız Boğaz Sancağı’nda görevi esnasında büyük hizmetlere damgasını vurmuş, eğitim birlik komutanlığını kurdurmuş, savunma tesislerinin takviyesi ve betonarme olarak hazırlanmasının yanında, kıyafet ve teçhizatın yenilenmesini sağlamış ve mücahidin sosyal faaliyetlerine önem vermiştir” ifadeleri kullanıldı.