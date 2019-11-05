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TMT Mücahitler Derneği, Bülent Ecevit’i rahmet ve şükranla andı

Bugünün Ecevit’in 13’ncü ölüm yıldönümü olduğu kaydedildi  

05 Kasım 2019 Salı 14:49
TMT Mücahitler Derneği, Bülent Ecevit’i rahmet ve şükranla andı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın yapıldığı dönemde Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit’i rahmet, sevgi, saygı ve şükranla andı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, bugünün Ecevit’in 13’ncü ölüm yıldönümü olduğu kaydedildi  ve “KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir. Ruhu Şad olsun” denildi.

Göçmenköy’deki Ecevit anıtı önünde Ecevit’in anıldığı kaydedilen açıklamada,  Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen törene muharip dernek temsilcilerinin yanı sıra  Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı ifade edildi.

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Son Güncelleme: 05.11.2019 14:52
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberAndıDernekTMT
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