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TMT Mücahitler Derneği Cumhuriyet Bayramını kutladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96’ncı yıldönümünü kutladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 16:19
TMT Mücahitler Derneği Cumhuriyet Bayramını kutladı

Dernek genel başkanı Yılmaz Bora yazılı açıklamasında, Ulu Önder Atatürk’e Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve kahraman Türk halkına sonsuz şükranlarını sundu.

Bora şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla başlattığı Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922’de Emperyalist Avrupa’nın desteklediği, Yunanistan’ın kesin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923’de bağımsız, modern ve Laik Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki saygın yerini almıştır. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı da her zaman Anavatan’ın izinden yürümüş ve benzer bir direnişle özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşmuştur.

Bugün içte ve dışta Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne göz dikenler vardır. Ancak bunlar emellerine kavuşamayacaklardır. Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de kararlılıkla Cumhuriyetlerimize sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır.

Büyük Türk Ulusu’nun ve O’nun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarız.”

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Anahtar Kelimeler:
TMT Mücahitler Derneği
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