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TMT Mücahitler Derneği Gemikonağı - Lefke Şubesi, KTBK Komutanlığı’nı ziyaret etti

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:06
TMT Mücahitler Derneği Gemikonağı - Lefke Şubesi, KTBK Komutanlığı’nı ziyaret etti

TMT Mücahitler Derneği Gemikonağı - Lefke Şubesi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı’nı ziyaret etti. 
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, TMT Mücahitler Derneği Gemikonağı-Lefke Şube Başkanı Ahmet Ced ve beraberindeki Mücahitler, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ile görüştü. 
Ziyaret; Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman mücahitlerin, çok güç koşullar altında yürüttükleri mücadele sonucu Kıbrıs Türk halkını barışa ve özgürlüğe kavuşturan Mutlu Barış Harekâtının 45’inci yıldönümünü dolayısıyla yapıldı. 
1974 yılı öncesinde kullandıkları Mücahit kıyafetleri ve silahlarıyla Girne Barış Kışlasına giden Mücahitler, burada tören geçişi yaparak Türk askerini selamladı. 
Ziyarette, KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Ahmet Ced arasında TC ve KKTC bayrakları karşılıklı hediye edildi, Mücahitler ve Türk askeri birlikte akşam yemeği yedi ve kahraman Mücahitler, Türk Askerleri tarafından coşku ve sevgi gösterileri ile uğurlandı. 

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