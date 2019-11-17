Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

TMT Mücahitler Derneği, Gençlik Kolu, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

TMT Mücahitler Derneği, Gençlik Kolu Rum idarecilerini adet haline getirilen bu tutum ve davranışlara teşvik  ve destek olmaktan  vazgeçmeleri çağrısında bulundu. 

17 Kasım 2019 Pazar 15:11
TMT Mücahitler Derneği, Gençlik Kolu, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

TMT Mücahitler Derneği, Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, kısa bir süre önce ayin bahanesinin ardına saklanıp Akdoğan’da bir ilkokul binasından bayrak çalan,  şimdi bayrağı yakan faşist  gurubu ve onları yönlendirenleri şiddetle kınadıklarını belirtti. 
Koreli yaptığı yazılı açıklamada, Rum idarecilerini adet haline getirilen bu tutum ve davranışlara teşvik  ve destek olmaktan  vazgeçmeleri çağrısında bulundu. 
Koreli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Okullarındaki eğitiminden kiliselerindeki ayine kadar, içteki siyasi ve idari uygulamalarından dış ilişkilerinde izledikleri politikalara kadar her türlü yaklaşımını, düşüncesini, tutumunu ve davranışını Türk düşmanlığı temelinde belirleyen Rum zihniyetince beslenip kollanan ve beyni Rum-Yunan faşizmi ile yoğrulmuş, adına Elam denilen fanatik gurubun, devletimiz KKTC’ye  ve O’nun kutsal bayrağına bir kez daha el ve dil uzattığını üzüntü ve öfke ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Ayni tutum ve davranışta ısrar ederlerse bilsinler ki sabrın da bir hududu vardır ve gün gele sabırlar tükendiğinde hiç şüpheleri olmasın ki, kirli ellerini ve kokmuş dillerini uzattıkları ve de ikide bir yaktıkları her KKTC bayrağı yeniden mızrak olur ve geçmişte olduğu gibi faillerin  ellerine, ağızlarına ve beyinlerine saplanır.”

banner22
Son Güncelleme: 17.11.2019 15:19
Anahtar Kelimeler:
KKTCKıbrısHaberDernekTMT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da narkotik operasyonu!
Gazimağusa’da narkotik operasyonu!
Gürcafer: "Yerel bir banka vatandaşları mağdur etti"
Gürcafer: "Yerel bir banka vatandaşları mağdur etti"
Hasan Yiğittürk hayatını kaybetti
Hasan Yiğittürk hayatını kaybetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim