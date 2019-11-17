TMT Mücahitler Derneği, Gençlik Kolu, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

TMT Mücahitler Derneği, Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli, kısa bir süre önce ayin bahanesinin ardına saklanıp Akdoğan’da bir ilkokul binasından bayrak çalan, şimdi bayrağı yakan faşist gurubu ve onları yönlendirenleri şiddetle kınadıklarını belirtti.

Koreli yaptığı yazılı açıklamada, Rum idarecilerini adet haline getirilen bu tutum ve davranışlara teşvik ve destek olmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Koreli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Okullarındaki eğitiminden kiliselerindeki ayine kadar, içteki siyasi ve idari uygulamalarından dış ilişkilerinde izledikleri politikalara kadar her türlü yaklaşımını, düşüncesini, tutumunu ve davranışını Türk düşmanlığı temelinde belirleyen Rum zihniyetince beslenip kollanan ve beyni Rum-Yunan faşizmi ile yoğrulmuş, adına Elam denilen fanatik gurubun, devletimiz KKTC’ye ve O’nun kutsal bayrağına bir kez daha el ve dil uzattığını üzüntü ve öfke ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Ayni tutum ve davranışta ısrar ederlerse bilsinler ki sabrın da bir hududu vardır ve gün gele sabırlar tükendiğinde hiç şüpheleri olmasın ki, kirli ellerini ve kokmuş dillerini uzattıkları ve de ikide bir yaktıkları her KKTC bayrağı yeniden mızrak olur ve geçmişte olduğu gibi faillerin ellerine, ağızlarına ve beyinlerine saplanır.”