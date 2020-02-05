Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

TMT Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Doktor Burhan Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:20
TMT Mücahitler Derneği Nalbantoğlu’nun ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı
banner48

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar, mesajında, 6 Şubat 1980 tarihinde vefat eden Nalbantloğlu’nun mukavemetçi, mücahit ve siyasetçi kimliğine işaret ederek, “Dr. Burhan Nalbantoğlu’nu, 40’ıncı ölüm yıldönümünde, rahmetle, sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz” dedi.

Bayar, mesajına şöyle devam etti:

“Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun Kıbrıs Türk halkına ve Davasına büyük ve unutulmaz hizmetleri geçmiştir. Adeta bir nefer gibi çalışan, her yere koşan, dürüst, vatansever, yardımsever, mert ve cesur bir yürek taşıyordu. Ne yazık ki daha çok işler başaracak ve halkımıza ışık tutacak yaşta 55 yaşında beklenmedik bir anda aramızdan ayrıldı.
İzci Lideri, öğretmen, çeşitli cemiyet, dernek kurucusu, kulak burun boğaz mütehassısı, TMT kurucusu, Mücahit Komutanı, Temsilciler Meclisi Üyeliği, Genel Komite Üyeliği, TKP Kurucusu, Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı kısa hayatına sığdırdıklarıdır. En büyük eseri adını taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesidir.
Koca Reis’i ve hizmetlerini unutmak mümkün değildir. Hala O ve O’nun gibileri özlüyoruz.
Dr. Burhan Nalbantoğlu’na Allahtan gani gani rahmet dileriz.”

(BRT/TAK)

Anahtar Kelimeler:
TMT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim