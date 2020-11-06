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TMT Mücahitler Derneği'nden UBP'de yaşananlara tepki!

TMT Mücahitler Derneği'nden UBP'de yaşananlara tepki geldi.

06 Kasım 2020 Cuma 09:33
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TMT Mücahitler Derneği'nden UBP'de yaşananlara tepki!

UBP'de kurultayın ertelenmesi sürecine ilk tepki TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora'dan geldi. Bora kendi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Eğer başlangıçta bu karar alınsaydı diyecek bir sözümüz de olamazdı . Ulusal Birlik Partisinin yapılan bu seçimin devamı olan önümüzdeki Cumartesi seçimini bir yıl sonraya tehir etmesi ile çok büyük bir yara almış olacaktır . Spekülasyonlar hemen başladı . Çok değişik yorumlara sebep olacaktır . Seçimi önde bitiren Sayın Sucuoğlu ile ona destek verenleri resmen bu yarışın dışına iterek karşı tarafa avantaj elde edilmeye yönelik bir karar olduğu açığa çıkmıştır . Bir kez daha ağırbaşlılığın dürüstlüğün ve efendiliğin geçerli olmadığı yeni bir uygulamaya tanık olmaktayız . Ulusal Birlik Partisi bu ve buna benzer tertipler sayesinde ulusal niteliğine zarar vermeye devam etmektedir . Ne yazık ki geçen haftaki seçimin UBP’ye umut bağlayanları hüsrana sevketmiştir . Ulusal davanın sözcülüğünü yapan UBP’ye yakıştıramadık.

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