TMT Mücahitler Derneği’nden Burç için başsağlığı mesajı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği dün vefat eden Mehmet Asım Burç için başsağlığı mesajı yayınladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora imzasıyla yayınlanan mesajda, 1932 Larnaka doğumlu evli ve iki çocuk babası Burç’un öğretmen olarak eğitime katkıları olduğu belirtilerek, ilkeli, ciddi ve saygılı bir kişiliğe sahip olduğu vurgulandı. Bora, mesajında, “Kıbrıs Türk halkı bugünkü bağımsızlığını Asım Burç’lar gibi vatansever kişilere borçludur. Ruhun şâd olsun sevgili kardeşimiz Asım Burç. Kıymetli dava arkadaşımız Asım Burç’a Ulu Tanrı’dan rahmet başta ailesi, yakınları ve dava arkadaşlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Mesajda ayrıca Burç’un yarın Karaoğlanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Burç, 1958 yılında TMT saflarında Larnaka Sancak karargahında göreve başladı ve Boğaz Sancağında görevini sürdürdü. KKTC Meclisi’nin İdare Amirliğinden emekli oldu.

