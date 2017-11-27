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TMT Mücahitler: "Kıbrıslı Türkler ve Türkiye kadar, İngilizler de memnun"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 28 Kasım Anti-Enosis mitinginin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı...

27 Kasım 2017 Pazartesi 13:24
TMT Mücahitler: "Kıbrıslı Türkler ve Türkiye kadar, İngilizler de memnun"
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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türklerinin 28 Kasım 1948 günü yabancılara karşı Kıbrıs politikalarını açıkladığı ve dünyaya mesaj verdiği Anti-Enosis mitinginin yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkünün tek kalp halinde birlik ve beraberlik içinde haykırdığını, Türk bayrakları Atatürk resimleri yanında yafta ve pankartlarla ilhaka karşı çıktığını ve “Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır” diye haykırdığını anlattı.

Toplum lideri Dr. Fazıl Küçük,  Dr. Orhan Müderrisoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği temsilcisi Kemal Deniz, Dt. Nazif Denizer’in o gün yapığı konuşmalardan da örnekler veren Bayar, Miting Komitesi’nin başta İngiliz Valisi, Müstemlekeler Müsteşarı ve Müstemlekeler Bakanına ayrı ayrı “ENOSİS’i” Red ve Telin telgrafları gönderme kararı aldığını, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanına üç telgraf gönderme kararı aldığını anımsattı.
 
Kıbrıs Türkü’nün 28 Kasım Mitinginin heyecanının uzun süre devam ettiğini kaydeden Bayar, bu mitingden Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’deki Türkler kadar, İngilizlerin de memnun göründüğünü anlattı.

Bayar, mitingin en önemli sonucunun yaklaşık on ay sonra 8 Eylül 1949’da “Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun” kurulması olduğunu kaydederek, bu bakımdan 28 Kasım 1948’in Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir kilometre taşı olduğunu ve bu tarihten sonra Anavatanın Kıbrıs’a bakış açısının giderek değişmeye başladığını sözlerine ekledi.
 

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