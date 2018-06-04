TMT Mücahitleri: "Madalyaları dernek değil Başbakanlık veriyor"

Dernek Başkan Yardımcısı Celal Bayar yazılı açıklamasında, madalya ve beratların dağıtımının sürdüğünü belirterek, yasa gereği ilgili kişi veya en yakın varislerin Başbakanlıkta oluşturulan birime müracaat etmeleri gerektiğini ifade etti.

Bayar, Milli Mücadele Madalyası ve Beratı dağıtımın yasa gereği 1955 ile 1976 tarihleri arasında milli varoluş mücadelesine katkı koyanlara ve Barış Harekatı’na katılanlara verildiğini hatırlattı.

Bayar, başvurularda, dilekçe ile birlikte kimlik ve terhis belgelerinin suretini ibraz etmek gerektiğini, hayatta olmayanların başvurularının ölüm belgesi, terhis belgesi ve en yakının kimlik sureti ile yapılacağını belirtti. .

Bayar, madalya ve beratların devletin ilgili birimi kanalıyla dağıtıldığına işaret ederek, “Madalyaları Derneğimiz vermiyor. Yasaya uygun olarak Başbakanlık veriyor. Bizler Dernek olarak üyelerimize ve bize başvuran hak sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.