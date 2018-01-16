TMT: "Ortada dönen senaryolara karşı hazırlıklı olmalıyız"

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, milletvekillerine Kıbrıs Türk halkının yegane dayanağı olan KKTC Devleti’ne sahip çıkma çağrısı yaptı.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora yaptığı yazılı açıklamada, seçim öncesi yapılan açıklama ve değerlendirmelerin artık geride kalması gerektiğini belirterek, hükümetin derhal göreve başlayıp içteki sorunlara çözümler üretmesi ve Kıbrıs sorunu ile ilgili ortada dönen senaryolara karşı hazırlıklı bulunması zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.

Bora, yemin töreninden sonra her milletvekilinin üstendiği görevin bilinci içerisinde hareket ederek halkın ve devletin çıkarları yönünde görev ifa etmesi, parti ve kişi çıkarlarından kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Milletvekillerine “ Rum’un istek ve tavırları apaçık meydanda iken sizler ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hala bir birinize meydan okurcasına kabulü mümkün olmayan şartlar ileri sürerek nereye ulaşmak istiyorsunuz? Neden aday oldunuz? Mecliste yapacağınız yeminin ne anlama geldiğini biran için düşünmenizi istiyoruz” şeklinde sorular yönelten Bora, Kıbrıs Türk halkının seçilen tüm milletvekillerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vekilleri olduklarının sorumluluğu ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne ve O’nun yegane hamisi garantörü Anavatan Türkiye’ye dört elle sarılarak birlik ve beraberlik içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye azami dikkat göstermelerini beklediğini belirtti

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu, Rum’u ve yabancı güçleri sevindirecek tutum ve davranışlara artık son verilmesi gerektiğini kaydeden Bora, hükümetin acilen kurulması gerektiğini kaydetti.

Bora mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ne olur bugünkü varlığımızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz ile kahraman gazilerimizin ve ilk liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın emaneti olan varlığımızın yegane dayanağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne sahip çıkınız. Atatürkçü Kıbrıs Türk halkı, bizler TMT mensupları ve mücahitler olarak dört gözle bu ortamı beklemekteyiz.