TOBB 20. Türkçe Konuşan Girişimciler Programında GİAD da temsil edildi

GİAD açıklamasına göre, toplantıya Genç İşadamları Derneği’nden (GİAD) Yönetim Kurulu üyesi İzzet Köroğlu ve Meclis üyesi Murat Borucu katıldı.

Program Ankara'daMerkez Binasında başladı. Program çerçevesinde çeşitli ziyaret gerçekleştirildi. Toplantıların bir bölümü de İstanbul’da yapıldı

GİAD açıklamasında şöyle denildi:

“Programda KKTC’yi temsil etmenin yanında, kendi şirketleri Sezer Köroğlu Ltd. ve Borucu Süt Ürünleri Ltd. ve GIAD tanıtımının gururu ve mutluluğu yaşanıldı. Çok faydalı bir 20. Türkçe Konuşan Girişimciler Programını yaşamanın ve çok güzel dostlukları paylaşılmasından dolayı ve de emeklerinden dolayı, Sevgili Birsen Karaloğlu'na, Programı düzenleyen T.C. Dış işlerine ve TOBB Ailesine Teşekkür edildi. Programın devamında ise alternatif iş görüşmeleri ve ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş alış verişleri devam etmektedir.”