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Tocilizumab ülkemize geldi!

İş insanı Halil Falyalı’dan koronavirüs mücadelesine büyük katkı.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:15
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Tocilizumab ülkemize geldi!

İş insanı Halil Falyalı koronavirüs yoğun bakım hastalarının tedavisinde kullanılan Tocilizumab isimli ilacı 45 gün süren zorlu bir mücadele ile ülkemize getirdi.


Günden Kıbrıs Özel-

TOPLAM 96 ADET TOCİLİZUMAB GETİRİLDİ
Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipir isimli ilacın ülkemize getirilmesini sağlayan iş insanı Halil Falyalı, koronavirüs yoğun bakım hastalarının tedavisinde kullanılan Tocilizumab isimli ilacı da ülkemize getirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. İlacın ülkemize getirilme sürecine dair önemli açıklamalarda bulunan Falyalı, “Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı devreye girerek, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri vasıtası ile ilaçlarımızı KKTC’ye getirdik ve Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik” dedi. Toplamda 96 adet ilacın ülkemize geldiği bilgisini veren Falyalı, hayati önem taşıyan bu ilaçların artık adamızda olduğunu ve söz verdikleri gibi bütün ilaçları adamıza getirerek, koronavirüsle mücadelede hiçbir eksiğimizin olmadığını söyledi.


“EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Kuzey Kıbrıs’ın koronavirüsle mücadelede dünyada birinci sırada olduğunu söyleyen iş insanı Halil Falyalı, “Bu durumdan dolayı rehavete kapılmamalı ve daha tedbirli olmalıyız. Devletin belirlediği kurallara uyarak, maske ve eldiven kullanımına dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize ve bu zorlu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek koronavirüsle mücadelede emeği olan herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 08.05.2020 20:29
Anahtar Kelimeler:
Halil Falyalı
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