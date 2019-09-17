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TÖDER: "Eğitime olan bakış daha gerçek ve çözümcü olmalı"

TODER Başkanı Ahmet Arslan yazılı açıklama yaptı.

17 Eylül 2019 Salı 11:32
TÖDER: "Eğitime olan bakış daha gerçek ve çözümcü olmalı"

 KKTC Teknik Öğretmenler Derneği (TODER), eğitim adası olan ülkede, en kısa zamanda eğitime olan bakışın daha gerçek ve çözümcü olmasını umduklarını belirtti.
TODER Başkanı Ahmet Arslan yaptığı yazılı açıklamada, eğitiminin yaz boz tahtası durumundan çıkarılması gerektiğini ifade ederek, gelişen dünyaya ayak uydurmak ve teknolojik gelişmeleri yakalamak için ciddi bir planlama yapabilme yoluna girilmesinin şart olduğu bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Eğitime yeterli maddi kaynak ayırmadan ve bir vizyon belirlemeden geliştirmenin mümkün olmadığını dile getiren Arslan, “Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır’ sözlerini hatırlatmak isterim” dedi.

Arslan ayrıca, öğretmenlerin 2019-2020 eğitim, öğretim yılını kutladı. 

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Anahtar Kelimeler:
ToderEğitimGerçekçözümHaberKıbrıs
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