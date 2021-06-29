Tokatlı: Seçim barajı %10’a çıkarılsın

Gündem Kıbrıs - Özel

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Avukat Şahap Tokatlı, “Sizce nasıl bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası olmalıdır?” sorusunu cevapladı.

Seçim barajının yükseltilmesinden bahseden Avukat Şahap Tokatlı, “Karma oyun artısı ve eksisi var. Bence önce seçim barajının, yükseltilmesi lazım %8’e veya %10’a çıkarılması gerekmektedir. Mecliste partilerin veya vekillerin grup kurması için gerekli minimum sayı 5 milletvekilidir. 5 milletvekili meclisin yüzde 10’una tekabül eder, yani mecliste 5’ten az temsiliyetli bir partiyseniz zaten ne komite çalışmalarına ne yasamada hakkınız diğer patiler gibi olabiliyor ne de nisaba girebiliyorsunuz” diyerek devam etti.

“ÜLKEDE 4’LÜ, 5’Lİ, 6’LI KOALİSYONLAR FAYDA DEĞİL ZARAR GETİRİYOR”

Tokatlı, yaşanan birçok krizin sebebinin çarşaf liste sistemi olduğundan da bahsetti, “Bizim ülkemizde de artık parti sayısının toparlanması lazım. Ülkede 4’lü, 5’li, 6’lı koalisyonlar fayda değil zarar getiriyor, bunları yaşadık gördük. Bu yüzden halkın temsiliyetinin tatbiki de Mecliste olması gerek ama ülke geneli seçim sistemi fayda değil birçok krizin temeli çarşaf liste sistemidir. Bence her ilçenin kendi vekilini kendi arasından seçmesi gerekmektedir. 6’lı bölge sistemini benimsiyorum. Bunun sebebi de ben Lefkoşa’dan Güzelyurt’ta ki adama oy kullanırsam adil olmaz” dedi.