Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Flaş Haber
Feci olayda 1 can kaybı!
Kapat

Tokatlı: Seçim barajı %10’a çıkarılsın

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Avukat Şahap Tokatlı, “Sizce nasıl bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası olmalıdır?” sorusunu cevapladı.

29 Haziran 2021 Salı 16:31
60 Okunma
Tokatlı: Seçim barajı %10’a çıkarılsın

Gündem Kıbrıs - Özel

Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olan Avukat Şahap Tokatlı, “Sizce nasıl bir Seçim ve Halk Oylaması Yasası olmalıdır?” sorusunu cevapladı.

Seçim barajının yükseltilmesinden bahseden Avukat Şahap Tokatlı, “Karma oyun artısı ve eksisi var. Bence önce seçim barajının, yükseltilmesi lazım %8’e veya %10’a çıkarılması gerekmektedir. Mecliste partilerin veya vekillerin grup kurması için gerekli minimum sayı 5 milletvekilidir. 5 milletvekili meclisin yüzde 10’una tekabül eder, yani mecliste 5’ten az temsiliyetli bir partiyseniz zaten ne komite çalışmalarına ne yasamada hakkınız diğer patiler gibi olabiliyor ne de nisaba girebiliyorsunuz” diyerek devam etti.

“ÜLKEDE 4’LÜ, 5’Lİ, 6’LI KOALİSYONLAR FAYDA DEĞİL ZARAR GETİRİYOR”

 Tokatlı, yaşanan birçok krizin sebebinin çarşaf liste sistemi olduğundan da bahsetti,  “Bizim ülkemizde de artık parti sayısının toparlanması lazım. Ülkede 4’lü, 5’li, 6’lı koalisyonlar fayda değil zarar getiriyor, bunları yaşadık gördük. Bu yüzden halkın temsiliyetinin tatbiki de Mecliste olması gerek ama ülke geneli seçim sistemi fayda değil birçok krizin temeli çarşaf liste sistemidir. Bence her ilçenin kendi vekilini kendi arasından seçmesi gerekmektedir. 6’lı bölge sistemini benimsiyorum. Bunun sebebi de ben Lefkoşa’dan Güzelyurt’ta ki adama oy kullanırsam adil olmaz” dedi.

Son Güncelleme: 29.06.2021 16:36
Anahtar Kelimeler:
Çiğdem AydınAvukat Şahap Tokatlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu madde tasarrufuna 3 gün tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufuna 3 gün tutukluluk
Şahali: "Bu iş bitti"
Şahali: "Bu iş bitti"
Kardiyopulmoner Resüsitasyon kursu tamamlandı
Kardiyopulmoner Resüsitasyon kursu tamamlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim