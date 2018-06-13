Tokatlıoğlu: "Altyapı çalışmalarına önem veren bir anlayış göreve gelmeli"

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Halkın Partisi’nin Girne’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Tokatlıoğlu, daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediyenin şart olduğuna dikkat çekti.

Yarın ne olacağını göremeyen bir belediye değil 10 yıl sonrasını kuracak olan adımları bugünden atan bir belediye olmalı diyen Tokatlıoğlu, 21. yüzyılda iyi yönetici olmak için sorun çözmek değil sorun oluşmadan önlemek gerekiyor ifadelerine yer verdi.

Girne’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Tokatlıoğlu, yeni dönemde daha güzel bir Girne’yi birlikte kuracağız dedi.

Girne belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Tokatlıoğlu, halkımızdan gelen olumlu tepkiler bu ülke de yükselen umudun en güzel örneğidir dedi.