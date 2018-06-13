Tokatlıoğlu: "Altyapı çalışmalarına önem veren bir anlayış göreve gelmeli"

Halkın Partisi Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Halkın Partisi’nin Girne’de nitelikli bir liste ile yarışta yer aldığını vurgulayan Tokatlıoğlu, daha güzel bir Girne için daha planlı çalışan bir belediyenin şart olduğuna dikkat çekti.
Girne’de farklı düzeyde yatırımların önünü açabilmek için planlılık ilkesini temel alan, mali disiplini önemseyen ve yeni idari yapılanma öngören projelerinin olduğuna dikkat çeken Tokatlıoğlu, yeni dönemde daha güzel bir Girne’yi birlikte kuracağız dedi.
Girne belediye meclis üyesi adayları ile bölge ziyaretlerine devam ettiklerini söyleyen Tokatlıoğlu, halkımızdan gelen olumlu tepkiler bu ülke de yükselen umudun en güzel örneğidir dedi.