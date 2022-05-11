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Tokatlıoğlu: “Bu yaşananlarda tek bir kişiyi sorumlu tutmak doğru değildir”

HP Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:03
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Tokatlıoğlu: “Bu yaşananlarda tek bir kişiyi sorumlu tutmak doğru değildir”

Tokatlıoğlu, “Bu yaşananların sorumlusu tek bir kişi demek doğru değildir. Devletin başı olarak Cumhurbaşkanının büyük sorumluluğu vardır. Ünal Üstel’e görev verilmesi meşru değildir derken Faiz Sucuoğlu’na verilmesi gerektiğini de savunmuyoruz. Bu halka ne söz verildiyse tam tersinsin yaşandığı süreçler yaşadık. Dışarıdan bir müdahale varsa ki bunu Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu beyan etti. Böyle bir şey olsa bile buna müsaade edendir esas suçlu olan. Türkiye ile ilişkileri bu noktaya getirmemiz hiç doğru değildir. Türkiye KKTC’nin yurt dışına açılan tek kapısıdır. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha iyi yürütülmesi gerekiyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanının, sadece Türkiye ile değil Güney Kıbrıs ve diğer ülkeler ile de olan ilişkileri kötü yönettiğini görüyoruz. Ancak bu yaşananlarda tek bir kişiyi sorumlu tutmak doğru değildir” ifadelerini kullandı.

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