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Tokatlıoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi Kıbrıs Türkü’nün kaderini belirleyecek

08 Kasım 2019 Cuma 20:40
Tokatlıoğlu: Cumhurbaşkanlığı seçimi Kıbrıs Türkü’nün kaderini belirleyecek

Halkın Partisi (HP) Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk toplumunun 50 yıllık kaderini belirleyebilecek niteliğe ve öneme sahip olduğunu kaydetti.

Tokatlıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “50 yılı aşkın süredir görüştüğümüz Kıbrıs müzakerelerinde sürekli aynı yöntemi deneyerek farklı bir sonuca ulaşmamız mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Tokatlıoğlu, Kapalı Maraş'ta uluslararası hukuka uygun zeminde başlatılan yeni sürecin, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının devletlerarası olmasa da, bireyler veya kurumlar arasında işbirliği yapılarak çok daha ileriye götürülebileceğini belirtti.

Maraş’ta atılan adımları “işbirliği modelinin başlangıcı” olarak nitelendiren HP Girne İlçe Başkanı, “2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kıbrıs Türk toplumunun önümüzdeki 50 yıllık kaderini belirleyebilecek niteliğe ve öneme sahiptir. Artık değil 50 yıl, kaybedecek bir günümüz bile yoktur.” dedi.

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