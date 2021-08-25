Tokel'den UBP Kurultayı değerlendirmesi

İŞTE TOKEL'İN AÇIKLAMASI:

UBP üzerine…

UBP Kurultayında 18 bin seçmen neden kendi ilçelerinde oy kullanmasın ki. Binlerce insanı salona götürüp hasta etmenin, sonra da onları kendi bölgelerine yollayıp tüm hastalığı ülke sathına yaymanın manası nedir.

Ne olacak yani, üyeler Güzelyurt’tan çıkıp Lefkoşa’ya gidince başkasına, Güzelyurt’ta oy verince başkasına mı verecek. Bu mantık insanların aklı ile dalga geçmekten başka birşey değil diye düşünüyorum.

Ülkede sağlığı yönetmekle görevli hükümetin büyük kanadı olan UBP’nin, halkın sağlığını herkesten fazla düşünmesi gerekiyor.

Geriye kalan siyasi değişim ve dönüşümler tartışmaya açık olabilir. Ancak ilçelerde oy konusunun en azından elle tutulur gözle görülür bir gerekçesi mevcut.

Lefkoşa’dan bakınca Karpaz ve Yeşilırmak’taki adamı keyif olsun diye 2-3 kez Lefkoşa’ya götürmek, orada 5 saat bekletmek, basit iş olarak görülebilir. Ama o dönem bu dönem değil. Günde 200 vakanın çıktığı, 70- 80 yaş grubunda olan insanların yoğun bakımda zor günler geçirdiği bir dönemde, bu yaş grubundan binlerce üyesi olan bir partinin bunun vebalini yüklenmesi bana göre ciddi hata olur.

Kaldı ki bu konuda, Sağlık Üst Kurulu’nun da söyleyeceği sözler olmalı diye düşünüyorum.